MARSCIANO C'è tempo fino a martedì 22 per iscriversi al corso Masters&Monsters, i giovani e l'arte del fumetto. Il progetto formativo è finalizzato ad accrescere le competenze tecniche e artistiche, con particolare riferimento al Comics to movies, ovvero la realizzazione di fumetti per la produzione cinematografica, che si rivolge ai giovani dai 16 ai 35 anni di tutta l'Umbria. Per farlo basta compilare la domanda scaricabile dal sito del Comune. L'attività formativa, gratuita, si svolgerà dal 25 giugno al 24 luglio con 10 lezioni per un totale di circa 30 ore. Il progetto è della Zona sociale n.4 della Media Valle del Tevere e coinvolge i Comuni di Marsciano, Collazzone, Massa Martana, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e San Venanzo. «In un anno difficile come questo spiega Daniele Procacci coorganizzatore dell'evento e principale docente del corso vogliamo offrire la possibilità di aderire a un corso di alta formazione al cui termine gli elaborati prodotti saranno giudicati e selezionati da una giuria internazionale di esperti e professionisti, fino a decretare un vincitore a cui la Procacci Entertainments offrirà una borsa di studio per un tirocinio».

Lu.Fog.



Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02