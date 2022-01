Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

L'INIZIATIVA

MARSCIANO Scadrà il 3 febbraio il termine per la presentazione delle domande per accedere al contributo destinato ai Caregiver familiari impegnati nello svolgimento delle funzioni di assistenza. Il bando è stato pubblicato dalla Zona sociale 4 della Media Valle del Tevere. Il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona sociale ha pubblicato l'avviso per coloro che su base volontaria e non professionale assistono e si prendono cura di un familiare o di un affine che non sia autosufficiente e sia bisognoso di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/92 che fa riferimento all'articolo 1, comma 255, della legge 205 del 27 dicembre 2017. L'importo del contributo varia in base all'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) con un massimo di 3mila euro annui di contributo con Isee fino 25mila euro e 2.400 euro di contributo annuo con Isee da 25mila a 35mila euro. Per accedervi il caregiver deve essere residente in questi comuni: Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi), fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura.

Lu.Fog.