Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

LA NOVITÀ

MARSCIANO Alla città sul Nestore un nuovo primato. È il primo Comune in Umbria ad aver formalizzato la nomina del Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità. Il ruolo sarà ricoperto dall'avvocato Massimo Rolla, selezionato dall'Ente a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse. Presentazione ufficiale venerdì (ore 18), nell'auditorium dell'Oratorio Santa Maria Assunta. «Siamo il primo Comune in Umbria affermano il sindaco Francesca Mele e l'assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano, Manuela Taglia ad ufficializzare la nomina di un professionista a copertura del ruolo di Garante dei diritti della disabilità. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione delle politiche per la disabilità a livello locale». «L'azione del Garante spiegano - agevolerà, infatti, un effettivo processo di cambiamento culturale, accompagnando non solo l'attività amministrativa nella promozione di politiche adeguate ma interfacciandosi con il mondo associativo, dell'impresa e con le altre istituzioni, in modo da favorire una percezione diffusa di quelli che sono i diritti delle persone con disabilità e quindi attuare una loro piena inclusione nella vita della comunità».

Alla presentazione del disability manager è prevista la partecipazione del sindaco Francesca Mele, del deputato Raffaele Nevi, del presidente dell consiglio regionale, Marco Squarta, della vicepresidente dello stesso organo e presidente dell'Osservatorio per la disabilità della Regione Paola Fioroni, degli assessori comunali Francesca Borzacchiello e Manuela Taglia.

Luigi Foglietti