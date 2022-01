Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

L'INTERVENTO

MARSCIANO Nella sede di Sia, in località Olmeto da poche settimane é in corso la realizzazione di due vasche per il trattamento della acque piovane di dilavamento. I lavori per il completamento dell'opera dureranno alcuni mesi e saranno suddivisi in due step, prima una vasca poi l'altra. Si tratta di impianti finalizzati soprattutto alla raccolta delle piogge che cadono sul piazzale all'interno della sede aziendale, in particolare i primi 5 millimetri quelli detti di dilavamento, per poi convogliarla in un percorso che separa eventuali sedimentazioni, oli e altre particelle solide.

Questa operazione è utile per pulire le acque che poi scorrono verso il punto di scarico. L'importante intervento realizzato da Sia va nella direzione dell'adeguamento alle prescrizioni normative che riguardano siti di raccolta e smistamento dei rifiuti, garantirà quindi una maggiore tutela ambientale. A quanti, non bene informati e che per la particolarità della zona, chiederebbero interventi più mirati ai residui reflui, va ricordato che, per quanto riguarda i liquami, sebbene si potrebbe convenire con loro, Sia non se ne è mai occupata. Sia, infatti, Società Igiene Ambientale, fondata nel 1993, oggi presieduta da Francesco Montanaro, gestisce servizi di nettezza urbana e manutenzione acquedotti nei territori di Marsciano, Deruta, Fratta Todina, San Venanzo, Monte Castello Vibio, Gualdo Cattaneo, Cannara e Massa Martana. Suo primato l'introduzione del sistema porta a porta, assunto come modello di raccolta differenziata a livello regionale. Unica sventura quella di avere nella propria sede l'impianto del biodigestore che gestiva il Comune che, per come funzionava, fu deciso di fermarlo fin dal 2009. Già all'epoca, al momento della dismissione, quanti conferivano i liquami si dovettero organizzare autonomamente smaltendo con spandimenti sui terreni, in una sorta di fertirrigazione, o attivando impianti di trattamento aziendali o altre soluzioni.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA