Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:00

Luca Secondi, 41 anni, collaboratore dell'azienda agricola di famiglia e delle principali associazioni di categoria del settore. Ex presidente del consiglio comunale, vice sindaco uscente con delega ai lavori pubblici. È sostenuto da Pd, La Sinistra per Città di Castello, Socialisti, Luca Secondi Sindaco. Al primo turno ha ottenuto 6.931 voti, pari al 33,63%. Risultati delle liste: Pd 3.294 voti (17,20%), La Sinistra per Città di Castello 387 voti (2,02%), Socialisti 1.831 voti (9,56%), Luca Secondi Sindaco 1.424 (7,44%).

(1) Social, promozione digitale e tradizionale, comunicazione integrata: questi gli strumenti da cui partire per garantire a Città di Castello il brand che faccia la differenza per la qualità della struttura comunicativa. Altro prezioso valore su cui investire sono i giovani le cui energie e capacità di immaginare un futuro di avanguardia devono poter usare uno spazio adatto in cui sviluppare progetti e confrontarsi in modo costruttivo, dando vita ad un vero incubatore di start up. Non dimentico l'arte, il teatro in particolare per il quale Città di Castello si è distinta negli anni. Da qui il motivo di una scelta che farò in qualità di sindaco: digitalizzare il teatro degli Illuminati per proiettarlo fuori dai confini comunali, per dotarlo di attrezzature in grado di riprendere e mandare in streaming gli spettacoli.

(2) L'agricoltura è volano di un indotto enorme che coinvolge metalmeccanica, commercio, trasporti, ma anche promozione enogastronomica e servizi. Un settore, questo, che intrecciandosi con la transizione ecologica può fare sintesi e rilanciare i tre principali elementi della filiera: economia, tradizione, sviluppo sostenibile.

(3) Alla sicurezza voglio dare un nuovo volto, quello della prevenzione e della pragmaticità. Quindi videosorveglianza h24 per una più ampia copertura del territorio urbano ed extraurbano.

(4) Crediamo che non sia più tempo di delegare le scelte che contano e crediamo nei giovani, vera forza di cambiamento, e nel proteggere i più deboli per costruire una città più giusta. Se i tifernati mi concederanno la responsabilità e l'onore di diventare sindaco, sceglierò i componenti della nuova Giunta in autonomia e nel rispetto delle forze politiche che mi hanno sostenuto, individuando altresì un vicesindaco che sia espressione riconoscibile delle migliori energie della città.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA