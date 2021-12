Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:00

IL PIANO ANTI COVID

MARSCIANO Il sindaco Francesca Mele, che fin dall'insorgere della pandemia ha gestito con fermezza, coerenza e discernimento l'attività amministrativa, ha assunto un altro provvedimento che dimostra la sua attenzione per la salute di cittadini e dipendenti comunali. Infatti con una ordinanza sindacale che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2022, ha stabilito la chiusura al pubblico degli uffici comunali, compresa la Biblioteca Luigi Salvatorelli. «La misura è stata adottata per fronteggiare l'attuale evolversi della situazione pandemica caratterizzata da un progressivo aumento dei contagi sul territorio comunale ha detto - quindi i servizi comunali saranno erogati sia attraverso la modalità online che tramite mail e contatti telefonici, ferma restando la possibilità per determinate urgenze come anche per i servizi essenziali quali quelli di Anagrafe e cimiteriali, di accedere agli uffici previa prenotazione telefonica». Informazioni sui modi per contattare i vari uffici per poter fruire dei servizi si potranno ottenere collegandosi con il sito del Comune. La misura si aggiunge alle altre già messe in campo nei giorni scorsi per contrastare la diffusione dei contagi, in particolare quella che precede l'introduzione di un parere vincolante del Centro operativo comunale (Coc) per autorizzare lo svolgimento di eventi, manifestazioni, veglioni, in qualsiasi modo denominati, in luoghi al chiuso, sia pubblici che privati ma aperti al pubblico. Il Coc, in base alla situazione epidemiologica, alle indicazioni dell'autorità sanitaria e alle caratteristiche dell'evento sottoposto a parere, potrà prescrivere ulteriori misure, porre limitazioni al numero dei partecipanti e, nei casi ove si verifichino condizioni che non garantiscano il rispetto delle misure di prevenzione, esprimere il diniego allo svolgimento. Inoltre, il Centro operativo comunale ha attivato operatori della Protezione civile comunale, appositamente formati, che già dalla scorsa domenica hanno iniziato ad affiancare e supportare il personale della Usl nell'attività di tracciamento dei contatti delle persone positive al coronavirus, attività che è di fondamentale importanza per il contenimento dei contagi.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA