AMBIENTE

MARSCIANO In città si sta procedendo a completare un censimento del patrimonio arboreo comunale finalizzato a una ricognizione della quantità e qualità delle piante con allo scopo di salvaguardarle Attualmente i giardinieri stanno attribuendo un codice identificativo alle alberature dei giardini Orosei, per passare a tutto il patrimonio arboreo del Comune. Operano i giardinieri di Umbra Servizi, cui è affidata la manutenzione del verde pubblico comunale e che ha inserito tale iniziativa quale miglioria presentata nel progetto tecnico redatto in fase di gara. Il censimento consiste nell'inserimento in un database di una serie di informazioni per ogni singolo albero, che attengono alla specie, alle caratteristiche fisiche, tra cui dimensione ed età, ed alla geolocalizzazione. Per ogni albero, così, sarà possibile tenere un registro delle manutenzioni che lo hanno riguardato nel tempo. I dati relativi potranno essere recuperati attraverso un codice identificativo assegnato ad ogni pianta, e posizionato fisicamente anche sulla stessa con una piccola targa, nel rispetto dei regolamenti vigenti in cui si definiscono specifici criteri ambientali utili a non danneggiarla. Al database si accompagnerà anche una cartografia fotografica. I primi ad essere censiti sono gli alberi presenti nei parchi pubblici, poi si proseguirà con le alberature nei giardini delle scuole, nei verdi attrezzati, lungo le strade comunali e in altri spazi di proprietà dell'Ente. Il numero stimato è di circa 2mila alberature. «Un grande lavoro spiegano gli assessori al patrimonio Francesca Borzacchiello e all'ambiente Roberto Consalvi che si rivelerà assolutamente prezioso».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA