MARSCIANO Sempre più fitte le maglie della rete tesa dai carabinieri del comando provinciale di Perugia per fermare i numerosi spacciatori di sostanze stupefacenti che operano nel territorio di loro competenza. Questa volta a trovare imbrigliato nelle maglie un giovane trentenne residente a Marsciano sono stati i militari della stazione di Marsciano. Per lui hanno ipotizzato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Malgrado il continuo e attento impegno delle forze dell'ordine, il mercato delle droghe trova sempre nuovi addetti. L'arresto nella serata di martedì 16 quando i carabinieri, nelle vicinanze di un parco pubblico frequentato da giovani, hanno sorpreso il trentenne in possesso di circa 11 grammi di cocaina, e di 1 grammo circa di hashish.

A quel punto i militari hanno voluto procedere ad una perquisizione più completa rinvenendo la somma di 3mila euro in contanti, presunto ricavo dello spaccio. Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate sono state sottoposte ad analisi e ad una prima valutazione che ha dato il risultato che da quella quantità si sarebbero potute ricavare una sessantina di dosi, dal cui spaccio, tenendo conto dei prezzi medi di mercato, l'arrestato avrebbe potuto ottenere una somma di oltre 2mila euro. Dopo le formalità procedurali, il trentenne, nella mattinata di mercoledì è stato condotto al Tribunale di Spoleto per la celebrazione del procedimento penale che è stato celebrato con rito direttissimo. Il giudice in sentenza ha disposto per l'imputato il divieto di dimora nel Comune di Marsciano.

