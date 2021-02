L'EMERGENZA

MARSCIANO In città l'emergenza epidemiologica sta rendendo dura la vita nelle residenze per anziani. Negli ultimi giorni, infatti, si sono verificati alcuni casi di positività al virus nelle due strutture protette, una Residenza servita che opera nel territorio comunale e una Residenza protetta di Marsciano. I casi di positività riguardano sia gli ospiti che gli operatori. A Mercatello al momento risultano 5 positivi, 4 ospiti e un operatore; mentre a Marsciano i casi riscontrati sono 24, 16 ospiti e 8 operatori. Si sta verificando se avevano ricevuto le due dosi di vaccino Pfizer, in quanto parte delle persone positive risulta, al momento, asintomatica o con una sintomatologia leggera.

Tre gli anziani, due della residenza di Mercatello e uno di quella di Marsciano per i quali si è reso opportuno il ricovero in ospedale, uno in terapia intensiva. In entrambe le Residenze sono stati messi in atto dalla Usl, insieme ai gestori e con il supporto logistico del Comune, tutti i protocolli sanitari previsti. Inoltre, per ridurre il contagio verso i propri familiari, per gli operatori negativi al test della Residenza di Marsciano che dovranno continuare a prestare servizio nella struttura nei prossimi giorni, il Centro operativo comunale, ha messo a disposizione un alloggio diverso, con mensa. «Sono veramente stupita di quanto accaduto nelle due strutture ha detto il sindaco Francesca Mele - in quanto so che operano nel pieno rispetto di tutte le norme di tutela degli ospiti, quindi sono sempre più convinta che non dobbiamo abbassare la guardia difronte a questo insidioso virus, e che, nella nostra quotidianità, dobbiamo impegnarci ancora di più, a rispettare in maniera sempre più rigida le norme nazionali, regionali e locali che sono poste a tutela di noi tutti, un aspetto questo nel quale, evidentemente, non c'è stata la dovuta comprensione». Stessa lunghezza d'onda anche in Alta Valle del Tevere dove il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, prendendo atto che: «Dopo un lunghissimo periodo nel quale il numero dei guariti è stato superiore a quello dei nuovi positivi, questa tendenza sembra essersi interrotta alla luce degli indicatori degli ultimi giorni, che non sono eccellenti, in quanto si parla di un contesto regionale decisamente preoccupante, causa varianti brasiliane e inglesi nel quadro di una sostanziale espansione delle positività, con un indice Rt di 1.14 che è piuttosto alto e con un rischio di sovraccarico degli ospedali per i ricoveri, specie in terapia intensiva». Poi Bacchetta commenta: «Mi sembra fuori luogo la piccola polemica campanilistica sorta a Umbertide riguardo alle sedi per i vaccini di massa in Alta Valle del Tevere».

Tutto ciò sebbene sia avvenuta la negativizzazione dei 46 ospiti della Asp Muzi-Betti che consentirà, da domani, di rimettere in contatto ospiti e familiari in sicurezza,con video chiamate su tablet interrotte il 28 dicembre. «Tutto ciò precisa la presidente della Muzi Betti Andreina Ciubini, è fondamentale per un piccolo passo verso un ritorno alla normalità».

