Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

IL PREMIO

MARSCIANO Il Covid non ferma l'appuntamento con la borsa di studio Luca Briziarelli che, istituita ventisette anni fa da Patrizia Calabria Briziarelli e Fiamma Briziarelli in memoria del proprio figlio e fratello Luca, scomparso all'età di 17 anni, per l'edizione 2021 è andata a Laura Raggi, studentessa all'ultimo anno del Liceo Jacopone da Todi, indirizzo Scientifico a Todi. La studentessa ha concluso l'anno scolastico 2020/2021 con la media di 8,25. La borsa fin dal momento della sua istituzione intende premiare lo studente figlio o fratello/sorella di un dipendente con i migliori risultati scolastici. Un modo significativo e concreto per ringraziare le persone che vivono nel territorio e che con il proprio lavoro contribuiscono alla vita e alla crescita di FBM, in cui la famiglia di Laura, da ben tre generazioni svolge la propria attività lavorativa. «Anche quest'anno affermano Patrizia e Fiamma Briziarelli siamo arrivati alla consegna e, nonostante la fatica emotiva, ogni volta crediamo fermamente che ne valga la pena. I ragazzi e le ragazze che abbiamo la fortuna di incontrare ce ne danno la conferma e così le loro famiglie, meravigliose nella determinazione e tenacia di crescere assieme dei giovani che possano fare del proprio futuro un progetto che li faccia sentire apprezzati e realizzati ed innescare così un circolo virtuoso».

Lu.Fog.