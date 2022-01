Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

IL FINANZIAMENTO

MARSCIANO Nella calza della Befana la città sul Nestore trova una ricca sorpresa. Ben 5milioni di euro che saranno utilizzati per riqualificare l'ex Tabacchificio Pietromarchi, un tempo ampio agglomerato di strutture di tipologia agricolo/industriale, attualmente un rudere a soli cento di metri dal centro storico. Il finanziamento per le opere, che è stato fatto dal Ministero dell'Interno e andrà a valere sui fondi europei, per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarà erogato in 5 quote annuali, con la prima a partire da quest'anno di 432mila euro circa. Una clausola prevede che i lavori debbano iniziare entro il settembre 2023 per concludersi entro marzo 2026. Il beneficio è stato ottenuto a seguito della partecipazione, risalente a maggio 2021, ad un bando del Ministero dell'Interno finalizzato all'erogazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale. Le intenzioni dell'amministrazione comunale sono quelle di destinare il complesso ad attività culturali ed espositive come fu nel recente passato quando venne utilizzato per le quattro edizioni della Fiera verde. L'intervento per cui è stato concesso il contributo riguarda la riqualificazione dell'edificio principale, sia per importanza storica che per dimensioni, che fa parte, insieme ad altri quattro fabbricati più piccoli, dell'agglomerato. L'edificio, che era per lo più destinato ad essiccatoio del tabacco, ha una superficie complessiva pari a mq. 2.878 sviluppata su due piani. «Finalmente afferma con grande soddisfazione il sindaco Francesca Mele possiamo andare a riqualificare una struttura che da segno della vocazione industriale marscianese era purtroppo diventata, da molti anni, simbolo di degrado».

Luigi Foglietti

