30 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







OLTRE I BANCHI

Il day after della notte calda del liceo Mariotti, terminata alle dieci di sera suonate, ha le sembianze di Giano Bifronte, il misterioso dio romano dai due volti il cui tempio restava aperto solo in tempo di guerra. E le ha non solo e non tanto perché un volto del dio guarda al passato (e qui potremmo fare riferimento all'esposto e relative contestazioni sulla conduzione del liceo) e uno guarda al futuro (e qui c'è l'ottimismo della preside che vede per il liceo un post pandemia luminoso). No, è bifronte anche perché, non essendoci stato alcun verbale dell'incontro, non c'è alcun punto fermo ufficiale, così si deve richiamare la proverbiale prudenza del dio.

Sembra infatti che anche dopo la riunione fiume organizzata on line dalla dirigente Giuseppina Boccuto con il Consiglio d'Istituto e i rappresentanti dei genitori, che comunque è un bel passo avanti rispetto alle distanze del passato, le parti abbiano una visione su diverse cose non proprio coincidente anche se, dopo le proteste, certi aspetti sono cambiati.

Nell'incontro, in parte dedicato al Musicale, un argomento che i genitori avrebbero voluto trattare in Consiglio d'Istituto dedicato invece alla sola approvazione del bilancio (passato a maggioranza con 5 voti contrari), la dirigente avrebbe ribadito che tutto è dipeso dalla pandemia e che c'è la massima disponibilità a riallacciare al meglio il dialogo anche con questo tipo di confronti. Ma non sarebbe stato fatto cenno all'esposto che ha ufficializzato il caso anche nelle sedi istituzionali, né sarebbero stati trattati analiticamente gli undici punti di criticità indicati dai tre genitori. I problemi sono stati però snocciolati dai rappresentanti di classe anche se non sono mancati gli interventi di difesa da parte di alcuni insegnanti del Consiglio d'Istituto. Andamento generale pacato ma un segnale che il clima non si è completamente rasserenato si registra dall'entrata in campo nella dialettica delle parole denuncia e avvocati. Una spruzzata di veleno sulla coda di un incontro sostanzialmente pacato arrivata appunto sul finale quando è stata rievocata la manifestazione di protesta e la diffida di Altrascuola sulla ipotizzata ripresa foto-video dei manifestanti da parte di personale del liceo. Intanto è stato messo in rete il video il liceo delle meraviglie nel quale, insieme ad Antonella Valoroso, la mamma che per prima è scesa in campo, ci mettono la faccia anche la docente Claudia Alietta e il genitore Giorgio Paci. Un video che rappresenta alcuni casi contestati per il liceo Musicale. Come dire che il tempio di Giano è ancora aperto.

Remo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA