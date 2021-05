15 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

È durato quasi tre ore il primo, ma non sarà l'ultimo, incontro tra i genitori del liceo classico e Musicale Mariotti e la dirigente dell'Usr Antonella Iunti. Clima assolutamente sereno da quel pochissimo che è trapelato, vista la delicatezza degli argomenti, dal passa parola tra gli altri genitori doverosamente informati sui contenuti e i passaggi dell'incontro dai loro rappresentanti. Clima sereno e costruttivo perché l'interesse comune è quello fare il bene dei ragazzi.

La delegazione formata dai tre rappresentanti dei genitori che hanno firmato la petizione Lorenzo Pulcini, Patrizia Rossi e Stefania Zucchini, e dal presidente del Consiglio di Istituto Gianluca Vinti, pure lui genitore che però non aveva firmato, entrata a mezzogiorno, è uscita poco prima delle quindici perché aveva molto da dire e anche da presentare alla dirigente dell'Usr che ha più ascoltato che parlato. I genitori del classico, forti delle 300 firme, hanno ribadito puntualmente le disfunzioni segnalate nel documento caratterizzato dagli undici punti che, al di là degli aspetti di carenze nella organizzazione didattica imputata alla dirigente, hanno toccato molti aspetti legati alla organizzazione riguardante anche i diritti degli studenti. In sintesi. «Con il rientro in presenza criticità di connessione alla rete Internet, attivazione della DDI per alunni in quarantena o fragili, valutazione dei casi degli studenti conviventi con persone fragili con richiesta di evitare che gli studenti siano costretti ad assenze non necessarie, lesive del loro diritto allo studio e potenzialmente dannose a livello psicologico. Di più: vista la decisione dell'Istituto di non partecipare ai percorsi di certificazione linguistica, la richiesta che le certificazioni attribuite da Enti esterni siano considerate tra i crediti formativi». Istanze che, sostengono i genitori, non hanno ricevuto risposte dalla preside Giuseppina Boccuto come quelle inoltrate prima. E quello delle mancate risposte anche alle mail certificate, quindi alla carenza di comunicazione, è da sempre un punto sul quale hanno insistito i genitori che si sono presentati alla Iunti con un dossier zeppo di documenti e anche di circolari. Insomma, nonostante ultimamente la preside, con il rientro in presenza abbia intensificato la sua azione comunicativa con circolari, la contestazione dei genitori nei confronti della dirigente ma non del corpo docente nella sua maggioranza, è rimasta immutata. Ora l'iniziativa passa alla Iunti che dopo l'incontro con i genitori, verosimilmente, ne avrà uno con la preside. E gli scenari sono davvero tutti possibili anche perché in campo c'è sempre l'agguerritissima mamma Antonella Valoroso con il Comitato Priorità Alla Scuola.

Remo Gasperini