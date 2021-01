© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZAHa tentato di nascondere la marijuana nei pantaloni, ma l'ha fatto durante un controllo della squadra volante che gli è costato arresto ed espulsione dall'Italia. È successo la scorsa notte a un cittadino di origine nigeriana nella zona di Monteluce, dove personale dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, durante un servizio di controllo del territorio, ha deciso di svolgere accertamenti sull'uomo trovato lì a gironzolare. L'uomo, un cittadino extracomunitario di 28 anni, alla richiesta di esibire i propri documenti al fine di poter procedere con la sua identificazione, ha infatti cercato in maniera furtiva di nascondere un oggetto, contenuto all'interno della tasca del giacchetto che indossava, all'interno dei propri pantaloni. Il controllo a quel punto ancora più approfondito degli agenti della Volante ha portato al rilevamento proprio all'altezza della cintura dei pantaloni di due involucri in cellophane contenente sostanza vegetale risultata poi essere marijuana, per un peso totale di circa 19 grammi.L'approfondimento del controllo ha permesso di rinvenire altri tre involucri simili ai precedenti occultati uno all'interno della scarpa sinistra e due all'interno della scarpa destra, sempre contenente sostanza stupefacente. Inoltre l'uomo, che ha riferito di non svolgere alcuna attività lavorativa, aveva addosso una somma di denaro di 70 euro di cui non è stato in grado di motivare la provenienza. Il 28enne, risultato possedere precedenti anche per resistenza a pubblico ufficiale e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato: ieri si è tenuta l'udienza in cui è stato convalidato l'arresto, con l'autorità giudiziaria che a suo carico ha avviato le pratiche per l'espulsione.