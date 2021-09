Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

«Quel marciapiede è davvero pericoloso, nei giorni scorsi c'è chi ha rischiato di cadere». Dai quartieri cittadini continuano a susseguirsi le segnalazioni relative ai marciapiedi danneggiati. In qualche caso dalle radici degli alberi, in altri a causa di incidenti che hanno divelto cordoli, oppure a causa del verde che li divora o semplicemente perché realizzati oramai da anni e mai sottoposti a interventi di manutenzione. Qualunque sia la causa, il filo rosso è quello del rischio che corrono i pedoni passando lungo i tratti che finiscono direttamente nella lista nera. L'ultimo sfogo è di un residente di San Marco, che ha assistito ad uno scivolone di un ragazzo, capace di riprendersi senza finire a terra. «Se fosse passata una persona anziana, magari con meno prontezza di riflessi, forse sarebbe caduta procurandosi una brutta ferita». Più che una osservazione, un appello a intervenire per evitare che si verifichino incidenti. Sotto la lente è finito il tratto pedonale lungo via Raimondo Van Marle, nel cuore di San Marco. Un punto dove tra l'altro, quotidianamente, c'è chi si ferma con la propria automobile. In quel caso i pedoni sono costretti a scendere in strada per superare l'ostacolo, ma anche con il marciapiede libero, si rischia grosso. In alcuni punti il cordolo che separa dalla strada è a pezzi e il piano calpestabile perde sempre più catrame. Nei tratti sbriciolati è facile scivolare e finire a terra. Oltretutto in quel tratto si sono verificati anche incidenti che hanno danneggiato più volte l'inferriata che protegge il marciapiede dal muro di contenimento del parcheggio di un palazzo sottostante. Insomma, problemi da una parte e dall'altra. Forse l'intervento di messa in sicurezza non sarebbe nemmeno troppo oneroso e la speranze dei cittadini è che venga inserito nel piano di risanamenti avviato dal Comune anche per i marciapiedi. Poco più avanti, rimanendo nel quartiere, lungo via dell'Acquario altro tratto da mettere sotto la lente per la presenza di vegetazione che sta cominciando a togliere sempre più spazio ai pedoni. Proprio in fatto di verde, ma con una situazione più complessa, proteste anche per la zona di Madonna Alta. Tra via Magno Magnini e via Cotani ci sono tratti di marciapiede ridotto oramai all'osso. Lì il problema è causato dalle radici dei pini, che hanno creato pericolosi ostacoli. In molti punti ci sono radici a vista, costringendo chi passa a fare un salto oppure a scendere in strada, con il conseguente rischio di finire sotto una macchina. Rispetto a San Marco, l'intervento si presenta più corposo ma comunque importante perché in quella zona è frequente il via vai di pedoni tra Madonna Alta e la zona di via Gallenga. Chiude la mappa delle zone rosse il marciapiede lungo l'ex carcere. Lì le radici degli alberi hanno creato rialzi della pavimentazione anche di una decina di centimetri. Vere e proprie barriere architettoniche dove c'è già chi è caduto, procurandosi una ferita.

Riccardo Gasperini