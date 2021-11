Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

IL DRAMMA

Ioana è morta quasi un anno fa per una banale operazione all'anca. Ventotto anni, madre di due figli, era entrata in una clinica privata certa di uscire presto con la soluzione ai suoi problemi alla gambe. È invece uscita in ambulanza per morire poco dopo nel reparto di Rianimazione dell'ospedale. Una storia tristissima, che lo scorso gennaio ha scosso un'intera comunità (la famiglia è assistita dall'avvocato Alessandro Vesi) e per cui ci sono due medici accusati di omicidio colposo: il chirurgo e l'anestesista che, secondo le accuse, avrebbero causato la morte di Ioana per «imprudenza, negligenza e grave imperizia, agendo in violazione delle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate dalla legge, nonché delle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alle specificità del caso concreto». Tra mancanza di monitoraggi e di presidi «necessari per affrontare prevedibili situazioni di urgenza».

E ieri in tribunale è iniziato l'incidente probatorio davanti al giudice Angela Avila, che ha nominato il professor Piergiorgio Fedeli e il dottor Marco Chiarello come periti che dovranno accertare cause della morte ed eventuali responsabilità (dei due medici, difesi dall'avvocato Delfo Berretti, ma anche di chi la provò a salvare successivamente). Il prossimo due dicembre inizieranno le operazioni peritali e il 17 marzo appuntamento in tribunale per i risultati.

E. Prio.