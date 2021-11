Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

IL DRAMMA

DERUTA I carabinieri della compagnia di Todi, agli ordini del maggiore Luigi Salvati Tanagro, stanno procedendo nelle indagini per ricostruire la perfetta dinamica del terribile incidente in cui ha perso la vita la trentatreenne Mara Ortolani, madre di tre bimbi, un maschietto, il più grande e due femminucce.

Dopo aver chiesto la registrazione video delle telecamere ambientali impiantate in zona dal Comune di Deruta, ora per acquisire ulteriori informazioni, sono alla ricerca anche di eventuali testimoni che possano aver assistito all'incidente o possano aver udito qualche cosa prima dell'urto violento contro il tronco dell'albero dove si è arrestata la fatale corsa dell'auto Dacia Duster alla cui guida si trovava la vittima.

A Brufa di Torgiano, cittadina di residenza e dove la giovane svolgeva la professione di parrucchiera, c'è dolore e si respira aria di tristezza per la perdita di una persona conosciuta, amata e apprezzata. Nell'attesa di poterle porgere l'ultimo saluto e l'ultimo tributo d'affetto il giorno dei funerali, ancora senza data, in quanto c'è da procedere con l'esame necroscopico disposto dal magistrato, il cordoglio è diffuso e partecipato.

Tanti, teneri e commoventi, i messaggi lasciati dalle amiche e dalle sue clienti sui social. «Amica, persona dolce, disinteressata e con un cuore più grande del tuo fisico esile ...vorrei che il tempo tornasse indietro, esattamente ad una settimana fa....quando eri a casa nostra». «Che risate quei giorni, ancora ricordo quando le feci il blu e siamo corse in bagno a sciacquare fra mille risate perché non si capiva che stava venendo fuoriche vita ingiusta». «Ciao carissima Mara...!Sai che ti ho sempre voluto bene e non posso pensarti così lontana dalle tue splendide creature!». «Non dovrebbero mai succedere queste brutte disgrazie!. Che dirti, veglia dall'alto sui tuoi cuccioli e aiuta i tuoi genitori affinché possano provare a sostituirti e a trovare la rassegnazione!».

Luigi Foglietti

