IL DRAMMA

Sotto choc. Vite distrutte in poche ore, la seccatura di un'artroscopia che si trasforma in tragedia. Quella di una mamma di appena 28 anni morta nella notte tra venerdì e sabato ancora senza un perché e di due bambini, un marito e due famiglie annientati dal dolore. Da una tragedia inimmaginabile.

Per questo motivo, per dare risposte ai cari della donna (originaria dell'est europeo ma da anni residente nella zona del Trasimeno assieme alla sua famiglia) e per individuare eventuali responsabilità, oggi il sostituto procuratore Gennaro Iannarone affiderà l'incarico per l'autopsia. Da quanto si apprende, il medico legale potrebbe venire da fuori regione.

I FATTI

Nel pomeriggio di venerdì la donna viene sottoposta all'operazione per ripulire l'anca e innestare un piccolo pezzo di cartilagine in una clinica privata perugina. Un intervento che, secondo quanto si apprende, non dovrebbe durare più di cinquanta minuti dalla fase dell'arrivo in sala operatoria fino a quella del risveglio e del ritorno in camera. Insomma, un'operazione di routine. Ma improvvisamente qualcosa va storto: secondo quanto si apprende, la giovane mamma subisce un arresto cardiaco proprio mentre sta per sottoporsi all'intervento, subito dopo la preparazione e l'anestesia. Sempre stando a quanto trapela, il cuore viene rimesso in moto ma le sue condizioni sono gravissime. Trasportata con la massima urgenza e ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della misericordia, la donna è morta nelle prime ore di sabato mattina dopo aver subito altri due arresti cardiaci. Ancora sotto choc per quanto successo, il suo compagno (assistito dall'avvocato Alessandro Vesi) ha sporto denuncia alla polizia e in procura è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.

L'ANESTESIA

Questi i fatti. Ma ora si apre un capitolo ben più delicato e doloroso. Perché gli inquirenti dovranno incrociare quanto emerge dalle due cartelle cliniche (quella della clinica privata e quella della Rianimazione) con le risultanze dell'autopsia. Da quanto si apprende, la donna avrebbe già subito altre anestesie in passato e non avrebbe sofferto di patologie cardiache conosciute. «Era giovane, in forma» dicono i familiari tra le lacrime. Elementi che tenderebbero a escludere uno choc anafilattico o qualche complicazione improvvisa dovuta a patologie sconosciute. Ma il condizionale è ovviamente d'obbligo. Anche se la sensazione è che gli inquirenti vogliano soprattutto capire se qualcosa possa essere accaduto proprio nei momenti successivi all'anestesia.

Egle Priolo

