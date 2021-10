Domenica 3 Ottobre 2021, 05:02

L'INCHIESTA

Fu trovata morta ad aprile dopo una nottata di abusi. Che, si scopre ora, non furono solo di droga e alcol. Perché la mamma di 27 anni rinvenuta cadavere in un appartamento di piazza Vittorio Veneto, a Fontivegge, nelle sue ultime ore di vita non fu solo imbottita di eroina e cocaina, ma fu persino costretta a subire atti sessuali dallo stesso uomo che le fornì la droga e che chiamò i soccorsi. Lo stesso uomo, un quarantenne di origini ecuadoregne, che è stato arrestato dopo mesi di indagini dalla squadra mobile: nei suoi confronti il sostituto procuratore Paolo Abbritti ipotizza i reati di violenza sessuale aggravata e di morte come conseguenza di altro delitto, ma anche il concorso in spaccio con una connazionale coetanea finita ai domiciliari.

Gli uomini della Mobile, diretti da Gianluca Boiano, hanno infatti dato esecuzione a un'ordinanza cautelare emessa dal gip alla fine dell'inchiesta iniziata lo scorso 11 aprile, quando entrando con i sanitari del 118 in quella casa si trovarono davanti le tracce di un festino e il corpo della giovane donna, di origini sudamericane e madre di due figli piccoli. Le indagini, come riferito dalla questura, hanno documentato come la 27enne avesse trascorso la prima parte della serata precedente bevendo alcolici in un altro appartamento in compagnia di connazionali. Poco prima dell'una di notte si era quindi spostata, con un gruppo di loro, compresi i due indagati, nell'appartamento di piazza Vittorio Veneto, dove avrebbe consumato eroina e cocaina fornite proprio dall'uomo arrestato, padrone della casa. Nel corso della notte, dopo che gli altri erano andati via, secondo la ricostruzione della squadra mobile, approfittando dello stato di incoscienza della donna dovuto alla consistente assunzione di alcol e droga, l'uomo l'avrebbe indotta a subire atti sessuali, arrivando anche a fotografare la violenza.

Violenza che sarebbe andata avanti anche nelle prime ore della mattina di quella domenica, fino a poco prima del decesso. Una storia inquietante, con le indagini che hanno portato alla luce anche quella che è ritenuta una «fiorente» attività di commercio di stupefacenti cocaina, eroina e marijuana -, messa in piedi dalla donna finita ai domiciliari in qualità di organizzatrice e dall'uomo quale «collaboratore abituale». I sospetti contro l'uomo, che in base alle prime risultanze tra l'altro avrebbe attivato i soccorsi dopo oltre un'ora dal decesso della donna impiegata come badante, sono emersi immediatamente, anche per la testimonianza di chi ha raccontato alla polizia di come nel corso del festino fosse stato proprio lui a tirar fuori la cocaina. Droga che, insieme all'alcol, sarebbe apparsa anche nel corso del primo festino, con la serata di eccessi iniziata già nel corso della festa iniziale. In quell'appartamento di via Mario Angeloni in cui erano presenti una decina di persone e interrotta prima dall'arrivo delle forze dell'ordine e poi dal servizio di portierato del condominio.

Di certo, la ventisettenne, oltre all'assunzione di droga, che sia stata consensuale o in qualche modo indotta per agevolare la squallida terza parte della serata, ha subito anche lo sfregio e la meschinità della violenza, come sarebbe stato confermato dagli scatti fatti dall'aguzzino che pensava anche di conservare il ricordo digitale di quegli abusi e di quelle ore di scempio del corpo di una donna incosciente e quindi certamente non consenziente.

A cui il cuore non ha retto e che ha lasciato due figli a chiedersi solo perché.

Egle Priolo