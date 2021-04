15 Aprile 2021

IL DRAMMA

Segni macroscopici di una morte tossica. Che ovviamente non possono bastare. Che certamente vanno analizzati a fondo per stabilire la causa o le cause di morte. Ma che sembrano andarte lungo la strada tracciata dalle indagini e dai primissimi rilievi: la morte della badante ecuadoriana di 27 anni, madre di due bambini, avvenuta domenica mattina in un appartamento a Fontivegge potrebbe dipendere da abusi di sostanze. Che siano alcol, droga o un letale mix di entrambe sarà solo gli esiti dell'esame tossicologico a poterlo stabilire. Queste le indicazioni che giungono dall'autopsia svolta ieri mattina sul cadavere della donna, svolta dal medico legale Sergio Scalise Pantuso e dal collega Andrea Lazzarini, nominati dal sostituto procuratore Paolo Abbritti consulenti tecnici della procura per svolgere tutti gli accertamenti del caso. La donna sarebbe morta intorno alle dieci del mattino, con i soccorsi allertati almeno un'ora dopo dall'uomo che si trovava con lei nell'appartamento dopo i due party cui avevano partecipato nella notte tra sabato e domenica. Proprio l'uomo, il padrone della casa in cui è morta, è stato indagato per morte come conseguenza di altro reato.

