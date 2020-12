I NUMERI

PERUGIA Maltempo, raffica di interventi anche ieri causa maltempo con 3mila utenze elettriche messe fuori servizio nella giornata di lunedì. Sono quelli cui hanno fatto fronte i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Perugia in tutto il territorio provinciale. La mole di chiamate è iniziata ad arrivare già dalla giornata di Lunedì quando violente raffiche di vento miste a pioggia hanno schiantato centinaia tra grossi rami e alberi alcuni dei quali caduti anche sulla linea elettrica con le conseguenti problematiche dovute all'interruzione temporanea della fornitura.

Secondo i dati in possesso della Protezione civile, oltre 3.000 utenze elettriche nella giornata di lunedì sono state messe fuori servizio dal maltempo che si è abbattuto su gran parte dell'Umbria. «Annunciato dal Centro operativo regionale di Foligno, il maltempo è imperversato su gran parte dell'Umbria e, in vari comuni è venuta a mancare l'energia elettrica», ha affermato l'assessore regionale con delega alla Protezione civile, Enrico Melasecche, che, interessato da vari consiglieri regionali e dai sindaci, ha seguito personalmente le operazioni di ripristino delle utenze, anche durante la partecipazione al consiglio regionale, durato tutto l'arco della giornata «Da Gubbio a Ferentillo a Bevagna. Alcune abitazioni - ha aggiunto l'assessore - sono state dotate di generatori elettrici quando non è stato possibile il ripristino in nottata e l'erogazione ordinaria. Gli interventi stanno tuttora proseguendo per riportare alla normalità la situazione. Voglio ringraziare l'Enel ed in particolare l'Ufficio relazioni istituzionali».

Alberi e rami caduti hanno quindi determinato problematiche per guasti alla linea elettrica che sono state oggetto di pronto intervento da parte della taskforce, che ha operato anche in molti altri territori dell'Umbria, di E-distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica. La situazione, è stato spiegato «presenta un livello di criticità ritenuto gestibile». Sul fronte maltempo lunedì i vigili del fuoco avevano 150 interventi in coda, e oltre 100 interventi effettuati dalle varie squadre della provincia che sono stati portati a completamento ieri e ne sono stati eseguiti altri. Le criticità maggiori si sono avute in zona Todi, Assisi, Spoleto, e hanno riguardato tetti scoperchiati, alberi pericolanti o caduti.

