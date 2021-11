Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

LA GIORNATA

Se la neve che ha svegliato l'Umbria ieri mattina ha dato un tocco di magia al paesaggio, ora arriva il nemico vero: il ghiaccio. Perché le temperature, specie al mattino presto e la sera, per oggi e i prossimi giorni, scenderanno di qualche grado sotto lo zero e il mix con la nevicata di ieri potrebbe avere conseguenze particolarmente dannose lungo le strade, nonostante per le prossime ore sia previsto il ritorno del sole e temperature massime più alte. I tre incidenti registrati in rapida successione nel tardo pomeriggio di ieri con un bilancio di almeno quattro persone ferite fanno da monito: tra le cause infatti potrebbe esserci anche una insidiosità maggiore delle strade proprio a causa delle basse temperature registrate in serata e delle prime micro formazioni di ghiaccio. A Pontenuovo, un frontale ha visto una persona ferita.

Lungo la Marscianese alta, un altro frontale si è concluso con due persone ferite. A Colombella, infine, uno scontro tra un'auto e uno scooter ha fatto intervenire nuovamente ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Se questa è l'emergenza in arrivo per le prossime ore, va detto come la giornata di ieri si sia caratterizzata per molti selfie e storie sui social con la prima neve dell'inverno, da un lato, e con diversi disagi dall'altro. Disagi che il maltempo farà proseguire anche per oggi a Città della Pieve, dal momento che le scuole come già accaduto ieri resteranno chiuse a livello precauzionale. Perugia si è svegliata con i tetti imbiancati e qualche strada chiusa. Lo spettacolo della neve ha riguardato in particolare il centro storico alle prime luci dell'alba per poi scendere verso altre zone cittadine, da San Marco a Santa Lucia fino a Prepo, San Sisto e lungo la Settevalli ma anche in zona Ponti. Neve abbondante anche a Monte Tezio e al Colle della Trinità. Registrati alcuni disagi nelle prime ore della mattinata in diverse strade cittadine per gli automobilisti sorpresi dai primi fiocchi di neve, con il Bulagaio, via Marzia e via Bartolo osservati speciali dalla polizia locale. La neve ha ovviamente riguardato un po' tutta la provincia, e specie lungo i valichi appenninici qualche problematica si è registrata anche se l'immediato intervento della polizia stradale e dei mezzi dell'Anas ha avuto l'effetto di limitare i disagi.

Disagi a causa della neve che si sono registrati sulla Perugia-Ancona intorno alle 11, in entrambi i sensi di marcia. In difficoltà sia i camion che gli automobilisti senza gomme termiche che sono dovuti ricorrere alle catene. Ad Assisi chiusa la strada panoramica del parco del Subasio all'altezza dell'Eremo delle Carceri e Baita, sul versante di Spello.

Tra Umbertide e il Trasimeno imbiancato monte Acuto, ma strade libere. Disagi maggiori nella zona di Gualdo Tadino con il valico verso Fabriano ieri mattina bloccato causa neve, mentre sempre in zona i vigili del fuoco di Gaifana sono dovuti intervenire per soccorrere un bus. La neve a Castelluccio ha iniziato a cadere nel pomeriggio di domenica, imbiancando completamente la piana e il borgo distrutto dal terremoto del 2016. Maltempo senza particolari disagi in tutti i centri della Valnerina, che sono tuttavia attrezzati a fronteggiare situazioni del genere. A Spoleto, invece, la nevicata è durata circa due ore, imbiancando monumenti e paesaggio, senza causare disagi alla viabilità.

Egle Priolo