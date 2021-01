MALTEMPO

Mezzora di bufera, e la città che si imbianca. Neve? No, una grandinata così violenta da sembrare neve. Ma lo spettacolo è stato praticamente lo stesso. E anche qualche disagio, specie in centro storico.

La grandine ha iniziato a scendere dal cielo intorno alle 12.30: chicchi grandissimi che nel giro di pochissimo tempo hanno imbiancato strade, aree verdi e giardini.

Uno spettacolo particolarmente rumoroso, rispetto al silenzioso candore dei fiocchi di neve, ma come detto la resa è stata molto simile a quella di una nevicata e lo spettacolo di una città imbiancata nel giorno della Befana è stato comunque suggestivo. Ne sono conferma le tantissime foto postate attraverso i social network da parte di molti perugini, piacevolmente sorpresi dalla forte grandinata.

Gli scatti qui in pagina di Marco Giugliarelli raccontano lo spettacolo nello spettacolo di un centro storico ancora vestito con gli addobbi natalizi e ulteriormente reso scenografico dal corso completamente imbiancato, e con i pochi passanti causa-Covid a godersi la scena e a fare selfie sotto il grande albero di Natale in piazza IV Novembre.

Spettacolo e anche qualche disagio, come la chiusura in via precauzionale delle vie più scoscese dell'acropoli come avviene in caso di nevicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA