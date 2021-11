Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:04

IL CASO

Una strage. Silenziosa. Centellinata alla media di un caso ogni due giorni. Ma sempre una strage. Più defilata rispetto ai drammi che da un anno e mezzo fanno rumore, ma sempre drammatica. Perché sempre di morti si tratta.

Sono le persone decedute in meno di due mesi a Perugia per malori improvvisi, incidenti stradali o il cosiddetto male di vivere. Con i decessi dei primi giorni di novembre, il conto viene drammaticamente aggiornato a 35: trentacinque morti in poco più di sessanta giorni. Una strage, appunto, la strage d'autunno,

Persone arrivate già cadavere all'ospedale Santa Maria della misericordia o che lo sono diventate dopo un periodo a lottare tra la vita e la morte. Il numero, racconta con un sospiro chi ogni giorno vive quanto accade in ospedale, è «impressionante».

È stato soprattutto il mese di settembre a dare un'impronta forte a questa statistica: 23 dei 35 morti complessivi si sono registrati proprio nel mese di settembre. Ma, dopo i sette di ottobre, i cinque già nei primi dieci giorni di novembre non sono cosa da poco.

Le vittime sono di tutte le età, anche se il numero di giovani o comunque under 50 è decisamente alto. In ogni caso, si tratta di decessi per i quali si è registrato l'intervento di forze dell'ordine, vigili del fuoco e ambulanza, e per la maggior parte delle quali è stata comunque disposta un'autopsia o una ricognizione cadaverica prima di essere riconsegnate ai familiari. Insomma morti che hanno avuro un'origine da stabilire, non solo perché collegate a incidenti ma anche perché rimandabili a malori improvvisi e che non hanno lasciato scampo (tra questi ovviamente anche quelli legati ad alcol e droga) e infine per drammatici gesti volontari,

COLTELLO NEL PETTO

Proprio come il caso del cinquantenne tedesco ritrovato cadavere venerdì scorso dentro la sua auto ad Assisi nel parcheggio del santuario di San Damiano. L'uomo è stato ritrovato con un coltello conficcato nel petto e nella giornata di domani il medico legale Sergio Scalise Pantuso svolgerà l'autopsia su incarico del sostituto procuratore Giampaolo Mocetti. Il quale, proprio per svolgere accertamenti irripetibili e altrimenti non realizzabili, indaga per omicidio volontario contro ignoti: un passaggio tecnico che permetterà appunto di ordinare tutta una serie di accertamenti volti proprio ad escludere la possibilità della morte per causa di una persona altra e quindi poter o meno proseguire lungo la strada del suicidio, ipotesi che continua a sembrare la più probabile.

L'ULTIMO DRAMMA

Morti improvvise: come quella di don Aldo Nigro. Cappellano Militare del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza è venuto improvvisamente a mancare. «Ne danno il triste annuncio i finanzieri dei Comandi e dei Reparti umbri, che ne hanno sempre apprezzato la grande carica umana e l'immensa spiritualità» fanno sapere dalla finanza. «A nome dell'amministrazione comunale, il sindaco Andrea Romizi esprime cordoglio per la perdita di una figura che sarà ricordata come esempio di servizio e umiltà per il modo in cui ha esercitato il suo ministero tra i soldati umbri».

Michele Milletti