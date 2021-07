Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

IL DRAMMA

CITTA' DI CASTELLO Morire in un pomeriggio destinato ai giochi delle vacanze d'estate. Destino infame per un bimbo di nemmeno sei anni, deceduto in una struttura della prima periferia tifernate. Una tragedia assurda e inquirenti subito al lavoro. Già ascoltati alcuni testimoni ed aperto il relativo fascicolo. Poche e scarne le notizie che filtrano tra le maglie di uno stretto, comprensibile riserbo. E' un pomeriggio di sole e nuvole portate dal vento. In un famoso centro ippico alle porte di Città di Castello, dove il piccolo abitava (il padre l'allenatore Davide Ciampelli, ex Perugia, cui la società ha espresso la sua vicinanza in un tweet, quest'anno ha vinto l'Eccellenza Marche con il Porto d'Ascoli), è una giornata uguale a mille altre. E' una struttura privata che di questi tempi ospita diversi ragazzini nell'ambito di campus organizzati insieme ad una società sportiva. Qualcuno trascorre qui le ore libere dopo la fine della scuola, qualcuno aspetta di partire per il mare con i genitori. Intanto, socializza con i coetanei.

Stando ad una prima ricostruzione uno dei piccoli ospiti si sente male. Forse cade in acqua per un malessere improvviso che lo coglie a bordo vasca. Forse la disgrazia potrebbe aver avuto uno svolgimento diverso. Il malore, cioè, potrebbe essere stato conseguenza di un tuffo in piscina. Un ventaglio di ipotesi, nessuna delle quali al momento sembra riscuotere maggior credito delle altre. I soccorsi dei presenti sarebbero stati immediati, in attesa dell'ambulanza del 118. Molto a lungo, qualcuno dice per un'ora, i sanitari avrebbero lottato, inutilmente, nel tentativo di invertire il corso degli eventi. Adesso, sarà l'autopsia a sciogliere il nodo, a mettere un punto fermo nelle indagini. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Perugia conferirà al dottor Massimo Lancia l'incarico per l'esame necroscopico da eseguire all'obitorio del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Prevedibile che il magistrato proceda sulla scorta delle risultanze fornite dai carabinieri, coordinati dal comandante della Compagnia di via Emanuele Orlando, il capitano Giovanni Palermo, ma anche sulla base di perizie tecniche. Supporto indispensabile per verificare il rispetto delle norme relative alla gestione di strutture del genere che pur formalmente private accolgono persone esterne, in questo caso minori.

Appena qualche giorno fa, esattamente domenica, un dramma pressoché simile ha sconvolto Panicarola, frazione di Castiglione del Lago, e l'Umbria intera. Una bambina, quasi coetanea del ragazzino di Città di Castello, è morta per annegamento (lo ha confermato il referto del perito settore) nella piscinetta gonfiabile montata nel cortile di casa. Conteneva pochi centimetri d'acqua, sufficienti per condannarla ad una fine atroce. Adesso babbo e mamma devono rispondere dell'ipotesi di reato di omicidio colposo contestata dalla Procura della repubblica perugina. Un atto dovuto che ha consentito loro di nominare un consulente di parte in occasione dell'autopsia affidata al medico legale Sergio Scalise Pantuso. Intanto, trapela che i genitori avrebbero chiamato il 118 nell'immediatezza della tragedia e che il corpo non presentava segni di violenza. Un quadro compatibile con l'annegamento come probabile conseguenza di una crisi a seguito della quale la piccina, di 7 anni appena, è finita con il visino in acqua.

Walter Rondoni

