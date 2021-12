Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

L'ALLARME

Spunta una terza aggressione. Nel week end di violenza tra ragazzini in centro storico, la strada racconta un altro episodio accaduto nella zona di via Bonazzi. Un altro episodio di follia che si somma a quelli accaduti in via Oberdan e piazza Matteotti, i cui dettagli al momento non sono chiarissimi, così come non è chiaro se possa essere in un qualche modo collegabile a quelli su cui stanno lavorando squadra mobile e carabinieri.

Secondo quanto si apprende, anche in questo caso si tratterebbe di un episodio di violenza tra giovani che si incontrano e si scontrano lungo le vie del centro storico. Un'aggressione che, sempre stando a quanto si racconta tra corso Vannucci e zone limitrofe, probabilmente è stata meno grave nelle azioni e nelle conseguenze rispetto a quelle avvenute nella serata di sabato e nella notte tra sabato e domenica ma che fornisce un ulteriore spaccato di un fine settimana particolarmente difficile.

LE INDAGINI

Un fine settimana su cui stanno indagando a fondo sia la squadra mobile che i carabinieri. I militari dell'Arma sono al lavoro per dare risposte alla brutale aggressione avvenuta intorno alle 20.30 in via Oberdan quando, secondo quanto si apprende, tre ragazzini under 14 sarebbero stati circondati, incappucciati e rapinati da cinque giovani.

Gli investigatori della questura sono invece concentrati sull'altra brutale aggressione, quella subita da un ventenne perugino intorno alle due di domenica mattina nella zona di piazza Matteotti. Secondo quanto si apprende, il ragazzo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, cui i poliziotti stanno cercando di dare un volto, un nome e un cognome. Esattamente come i colleghi dell'Arma, per fare ciò si stanno avvalendo non solo della testimonianza della vittima (il ragazzo è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Santa Maria della misericordia dopo le fratture al volto e in particolare al naso) ma anche delle riprese delle telecamere di sicurezza di un'area sicuramente particolarmente coperta dagli occhi elettronici del Comune. Ma non solo, dal momento che tanto poliziotti quanto carabinieri potrebbero andare a bussare ad alcuni commercianti proprio di via Oberdan e piazza Matteotti per provare a estrapolare qualche fotogramma ulteriore che possa permettere loro di chiudere il cerchio sugli aggressori.

Fatti che ripropongono il tema della sicuezza in centro all'ora della movida. E anche oltre. Soprattutto adesso che è iniziata la kermesse di Natale con una lunga serie di eventi, appuntamenti e tutti il corollario di luci, suoni e colori, compreso l'albero sui tetti che vedrà il primo ciak domani. Come avvenuto questa estate il centro torna a essere il fulcro della vita cittadina, anche by night. Ed ecco i primi effetti negativi. Anche se la riapertura dei locali notturni ha fatto calare la pressione sull'acropoli che in estate aveva portato a situazioni pesanti sul fronte del decoro e della vivibilità.

Michele Milletti