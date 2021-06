Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

LA SFIDA

Si alza l'asticella della sfida nei confronti di chi rovinato le notti del weekend in centro storico. Ieri mattina tradizionale tavolo tecnico in questura per mettere a punto ancora meglio la strategia con cui affrontate un altro fine settimana.

La novità più importante è che verranno effettuati controlli di polizia con l'etilometro a chi esce dalla città, soprattutto a chi esce in auto dal centro.

«Una misura importante su cui il Comune crede-spiega l'assessore alla Sicurezza, Luca Merli- che verrà impegnate le forze dell'ordine in diverse zone della città».

Il dispositivo di sicurezza per stasera ricalca quello dell'ultimo weekend anche se è previsto l'utilizzo di qualche agente in più. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia municipale e protezione civile comunale, sotto il coordinamento della questura, per tenere sotto controllo gli eccessi di gruppi di giovani che salgono in centro storico. Ancora Merli: «Ci saranno anche agenti a piedi nei vicoli ed è logico che verranno tenute sotto controllo quelle aree e zone dove viene segnalato un uso disinvolto dell'alcol, anche con controlli mirati ai locali». Insomma, si alza l'asticella dopo che la zona bianca ha aperto il fronte, durante i week end, a situazioni al limite dell'assurdo con i residenti di via Bartolo e zone limitrofe infuriati per come si comporta chi arriva in centro a tarda ora. Tra l'altro, la scorsa settimana, è stata segnalata anche la presenza di un'auto che riforniva di bottiglie lattine. Un modo per cercare di aggirare l'ordinanza anti alcol.

Il piano prevede un passaggio sin dalla notte della da parte degli addetti di Gesenu per la pulizia di vicoli e vie dell'acropoli. Con le scalette del duomo che verranno particolarmente monitorate.

Non verranno, durante questo weekend, piazzati i bagni chimici su cui punta il Comune per evirare che il decoro del centro scivoli in mille rivoli. Verranno piazzati nel prossimo fine settimana, data finale della validità dell'ordinanza anti alcol. Ordinanza che, dopo Umbria Jazz, potrebbe anche essere riattivata. Dipende, come è stato spiegati durante il vertice tra Comune e commercianti a cui ha partecipato una delegazione di chi ha firmato la petizione per le notti sicure, da comportamento di chi frequenta alcuni locali del centro. Domani potrebbe portate in centro più persone anche la partita degli Europei che giocano gli azzurri contro l'Austria,

I controlli si allungheranno fino alla domenica.

Luca Benedetti

