Martedì 26 Ottobre 2021, 05:02

LA PROTESTA

«La misura è colma. Adesso basta. Non siamo più disposti ad aspettare, ragionare e abbozzare. Qui vanno prese misure drastiche e definitive. Le buone parole e le promesse non le ascoltiamo nemmeno più. Siamo stanchi e nervosi, non ci si costringa a passare dalla parte del torto». Abituati da anni ad ascoltare e riportare le proteste dei residenti della parte alta del centro, è innegabile come queste ultime parole abbiano addirittura un peso e un sapore diversi. Una stanchezza diventata intolleranza a qualsiasi pezza che non sia una soluzione. Perché dopo l'ultimo fine settimana di disagi, rumore, danneggiamenti e degrado sotto le proprie finestre, i residenti di quell'angolo una volta privilegiato tra Porta Sole, piazza Alfani, via Bartolo e piazza Ansidei sono davvero esausti. Forse davvero come mai prima d'ora. Raccontano - con rabbia che non vuole diventare rassegnazione di come nella notte tra venerdì e sabato, per esempio, siano state danneggiate le panchine di via delle Prome. «Distrutte spiegano - dai soliti bravi ragazzi che vogliono solo divertirsi, in una malamovida che ormai non ha più fine». Come si rompono panchine di legno e ferro? «Ci saltano sopra ubriachi, urlando cori da stadio. E anche nell'ultimo fine settimana appena trascorso, a Porta Sole nessuno ha visto controlli, la situazione è stata la stessa di sempre. La zona è ormai preda e vittima del vandalismo più totale. Con droga e alcol ovunque, schiamazzi a tardissima notte, i parcheggi e i nostri portoni utilizzati come gabinetti».

E ancora, «cartelli che invitano all'ordine pubblico sfasciati, graffiti ovunque, senza contare davvero quelle panchine appena rifatte utilizzate come saltarelli». Da mesi, dopo lockdown e zone rosse, la pax estiva che arriva ogni anno dopo il periodo di Umbria jazz, i residenti lamentano una situazione diventata in effetti insostenibile. Una volta erano i rumori, i personaggi molesti che dopo gli shottini a pochi spicci usavano le proprietà private come il proprio salotto. Poi è arrivata la droga, smerciata e consumata sotto le finestre. E ancora, gli atti vandalici e persino i furti con i portoni divelti. Polemiche, proteste, esposti, raccolte firme. Ma purtroppo niente sembra essere cambiato. Certo, la maleducazione se non addirittura i reati non possono chiaramente essere imputati a istituzioni e forze dell'ordine, ma chi abita nella parte alta del centro storico chiede sostegno e aiuto concreto. «Il nuovo questore chiudono i residenti - si è presentato dicendo che la sua questura sarà presente nelle zone in cui c'è bisogno. Ecco, qui da noi c'è davvero bisogno».

Egle Priolo