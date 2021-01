IL PROGETTO

MAGIONE Furti ai danni di famiglie e attività commerciali prese di mira più volte: arrivano nelle frazioni la nuova videosorveglianza per cercare di individuare i malviventi che da tempo battono molte zone del territorio, che non si sono fermati neppure davanti al Covid.

E ora arriva l'annuncio del Comune dell'installazione dei sistemi di controllo stradale, con i cittadini che chiedono di fare presto attivando il controllo sin da subito. E' in corso l'allestimento del nuovo sistema di videosorveglianza tra gli incroci soprattutto a Villa, Soccorso e Bacanella - dice il sindaco Giacomo Chiodini - che saranno coperti da telecamere. Questo renderà molto difficile entrare in queste frazioni senza esserci passati sotto.

Alcune di queste sono collegate a un database che aggiorna costantemente, tenendone memoria, le targhe che transitano, facilitandone l'eventuale ricerca, un deterrente per visitatori indesiderati. Intanto sempre in tema di atti vandalici e furti, il Comune chiede aiuto ai privati per difendere i propri beni, compresi musei e uffici in quanto, dice, «non è possibile fare il servizio di vigilanza e pronto intervento da parte della polizia locale e le forze dell'ordine, perché svolgono un servizio ridotto nell'intero comprensorio del Trasimeno, tale da soddisfare solo eventuali emergenze nella nottata». Pronto intervento notturno per la sede comunale principale, per la Torre dei Lambardi, il museo della Pesca di San Feliciano e per l'ascensore comunale.

