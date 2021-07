Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

SICUREZZA

MAGIONE Arriva la stretta sulla sorveglianza. Le telecamere spuntano anche in piena campagna pur di cercare di proteggere il territorio da bande di ladri e balordi che negli ultimi mesi hanno messo a ferro e fuoco buona parte del comprensorio, soprattutto quello a ridosso del centro storico.

Frazioni sotto scorta, dunque, con apparecchi di sorveglianza stradali piazzati agli angoli di strade vicinali e negli incroci delle frazioni: l'ultima in ordine di tempo è la videocamera installata nella piccola frazione di Antria, in mezzo a prati e fusti d'albero, un modo per cercare di coprire il più possibile tutte le vie di fuga. Insomma, una strategia annunciata da tempo, quella del controllo a tappeto, che ora vede la luce che in linea di massima prevede l'allestimento di un sistema di videosorveglianza tra gli incroci soprattutto a Villa, Soccorso e Bacanella già coperti in buona parte da telecamere, zone a ridosso del raccordo autostradale Perugia-Bettolle.

Questo renderà molto difficile entrare in queste frazioni senza esserci passati sotto. «Alcune di queste telecamere - hanno spiegato in Comune - sono collegate a un database che aggiorna costantemente, tenendone memoria, le targhe che transitano, facilitandone l'eventuale ricerca. Speriamo sia un valido deterrente per visitatori indesiderati».

Intanto, prosegue il progetto per i controlli anche sulle auto in sosta. Con l'Amministrazione che scommette sul territorio sicuro con una sorta di videosorveglianza speciale, in dotazione al corpo di vigilanza con una postazione mobile che permetterà il controllo sulle vie e strade anche delle auto parcheggiate. «Si tratta di uno dei primi impianti di telesorveglianza in Umbria di questo livello - ha detto il vicesindaco con delega alla sicurezza, Massimo Lagetti - con il problema della sicurezza è uno dei più sentiti dalla cittadinanza, anche in seguito alla grande ondata di furti che ha colpito il nostro territorio lo scorso anno che ha sollecitato l'Amministrazione a intraprendere un importante investimento in questo settore. La scelta è stata quella di puntare su un innovativo sistema di videosorveglianza grazie a strumenti tecnologici di ultima generazione che permetteranno un monitoraggio sul traffico dei territori che saranno controllati catturando e archiviando immagini, consentendo con facilità il recupero dei dati».

Selenio Canestrelli

