LA BUONA NOTIZIA

MAGIONE Bilancio, ora c'è un tesoretto di quasi un milione di euro, con il Comune che guarda più lontano, pensando «di attivare opere pubbliche, una manovra estiva per continuare sulla strada delle agevolazioni di Tari e affitti». Per il vicesindaco, Massimo Lagetti questo è «un risultato molto positivo, visto che non si registra nessun disavanzo e, di conseguenza, non c'è l'obbligo di stanziamenti di spesa nei bilanci successivi. Risultato non scontato considerata la difficoltà dei Comuni che hanno chiuso con disavanzi o, addirittura, che sono a rischio dissesto finanziario».

Oltre a consentire la copertura di tutti gli accantonamenti agli specifici fondi previsti dalla legge, il rendiconto 2020, approvato dal consiglio comunale, delinea un avanzo di 604.005 euro e un avanzo per investimenti di 323.424 euro «spendibili con specifiche destinazioni quali opere pubbliche». Secondo l'Amministrazione «il significativo avanzo è dovuto in particolare al fatto che lo Stato ha sostenuto in modo importante gli enti locali con la gestione Covid anche attraverso misure legate al settore dei mutui; la possibilità di fare la stessa cosa con i mutui del Credito sportivo oltre a una importante rinegoziazione della quota interessi, registrando anche una extra quota di aiuti da utilizzare nel 2021».

S.Can.

