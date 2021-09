Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

L'INTERVENTO

MAGIONE Strade pericolose, il Comune corre ai ripari e installa un semaforo intelligente là dove negli ultimi mesi si sono verificati alcuni incidenti, anche mortali. Un provvedimento chiesto a gran voce dai residenti della zona stanchi di veder sfrecciare auto e mezzi pesanti nella strada che porta al Trasimeno. Via libera, dunque, al nuovo semaforo intelligente che, dopo quello di Sant'Arcangelo, primeggerà all'altezza del centro abitato di Casenuove.

Un vero e proprio dispositivo anti-velocità che, spiega l'Amministrazione, «funziona con un sistema di accensione ciclica durante il giorno e lampeggia giallo dalle undici di sera alle sei di mattina ed è dotato di un sistema di chiamata manuale per pedoni anche con modalità per non vedenti. Durante la notte entra in funzione un sistema di illuminazione fissa a led che rende ben visibili le strisce di attraversamento pedonale». Un intervento «necessario - dice il vicesindaco Massimo Lagetti - per rendere più sicuro questo tratto di strada su cui scorre molto traffico locale, che si intensifica nel periodo estivo, e di mezzi pesanti, è stata più volte evidenziata dagli abitanti di questa zona in cui si sono verificati spesso incidenti, purtroppo anche mortali. Una richiesta che l'amministrazione comunale ha subito accolto, condividendo la necessità di rallentare la velocità dei veicoli in transito ed a cui ha dato risposta nei tempi che le procedure per questo tipo di interventi richiedono».

S.Can.

