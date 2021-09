Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

MAGIONE Stava andando sulla strada che porta alla scuola e davanti, all'improvviso, si trova un capriolo che attraversa le due corsie a tutta velocità. Tanto è stato lo spavento, anche perché tutto è successo in pieno giorno, nelle prime ore della mattinata. Là dove qualche tempo fa un altro automobilista stava per scontrarsi con un cinghiale a ridosso di una curva, ma questa volta verso le 10 dieci sera. E nel territorio di Magione torna l'allerta animali selvatici sulle strade con tanti avvistamenti anche tra Dirindello e Sant'Arcangelo, dove qualche tempo fa alcuni esemplari sono spuntati anche a ridosso delle abitazioni. Ora è toccato alle frazioni di Soccorso e Villa: strade interne che però vengono attraversate ogni giorno da centinaia di auto che scelgono la scorciatoia per imboccare il raccordo autostradale Perugia-Bettolle. L'attenzione, quindi, è d'obbligo anche perché i poveri animali selvatici non guardano ad auto o pedoni, attraversando strade di campagna e vie trafficate, provocando, loro malgrado, anche incidenti, in qualche caso gravi. Il percolo, insomma, in queste zone è sempre dietro l'angolo anche se la segnaletica lungo le strade del territorio magionese indicano pericolo per quello che riguarda l'attraversamento animali. Questa volta lo scontro non c'è stato solo per un attimo, racconta il povero automobilista, ma qualche secondo in più e ci scappava l'incidente. Quindi, è bene moderare la velocità e guardarsi bene intorno, proprio in questo periodo durante il quale molti animali sono alla ricerca soprattutto di cibo. S.Can.