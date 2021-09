Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

MAGIONE Tassa rifiuti, arriva lo sconto in bolletta del 50 per cento per una platea più vasta di contribuenti rispetto all'anno scorso. Il Comune decide di dare respiro a famiglie sulla Tari e mette in piedi dei bandi per abbattere la tassa per chi è economicamente più debole. E c'è tempo fino a fine mese per chiedere lo sconto. Nel dettaglio, spiega l'Amministrazione è prevista un'esenzione totale per le unità immobiliari adibite a civile abitazione e limitatamente ai locali direttamente abitati occupati da nuclei familiari con indicatore Isee fino a 5.500 euro, mentre la tariffa è scontata del 50 per cento per le famiglie con indicatore Isee da 5.501 a 15.000 euro, uno sconto in più visto che nel 2020 la riduzione del 50 per cento era per indicatore Isee fino a 10.000 euro. E' del 30 per cento lo sconto per i nuclei con Isee da 15.001 a 20.000 euro (nel 2020 era fino a 15.000 euro). Per le attività, invece, è prevista una riduzione dell'80 per chi è stato interessato dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni causa Covid. Ma i bonus andranno solo a chi dimostrerà di essere stato regolare nei pagamenti pregressi.

S. Can.