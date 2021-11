Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

MAGIONE

Rubano autocarri ed escavatori: individuati mentre percorrevano il grande raccordo anulare verso Roma. E' finita bene per i proprietari di alcuni mezzi di lavoro sottratti all'alba di martedì da tre diverse aziende: un bottino ricco composto da due rampe da carico da 56 tonnellate, un escavatore del tipo Bobcat, un escavatore e un autocarro parcheggiato sulla pubblica via che però è stato recuperato dai carabinieri di Città della Pieve che, intervenuti sul posto, hanno subito avviato le ricerche dei mezzi rubati, localizzandone uno grazie all'antifurto satellitare installato su un mezzo che era già in movimento e poi individuato nei pressi della Capitale. Un'operazione da manuale che ha permesso di scoprire quasi in tempo reale la posizione dei malviventi che non avevano fatto i conti con la tecnologia gps: «La tempestiva condivisione degli elementi investigativi raccolti con la sottosezione della polizia stradale di Roma Nord - fanno sapere i militari - ha permesso agli agenti della stradale di localizzare l'autocarro, rubato a Magione, sul quale erano stati caricati i due escavatori. Un intervento lampo della pattuglia della stradale che ha messo in fuga i ladri, che hanno abbandonato il veicolo in corsia di sorpasso sul grande raccordo anulare e sono scappati a piedi. Il furto dell'autocarro e delle rampe da carico, quindi, era finalizzato a caricare e trasportare i due escavatori rubati in una località ignota».

Al termine dell'intervento, i militari dell'Arma e gli agenti della Polizia Stradale hanno restituito ai legittimi proprietari quanto era stato loro rubato.

Selenio Canestrelli

