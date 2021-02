IL SEQUESTRO

MAGIONE Rifiuti speciali abbandonati e mancanza di autorizzazioni per gli scarichi di vernici e polveri. Le forze dell'ordine hanno fermato un'officina carrozzeria contestando al titolare una serie di presunte inadempienze di carattere anche ambientale.

L'operazione è scattata in seguito al controllo dell'attività, condotta dagli agenti della polizia locale insieme con gli operatori di Arpa Umbria, l'Agenzia di protezione ambientale, e della locale stazione dei carabinieri. Una verifica, fa sapere l'Amministrazione, «che ha fatto sequestrare i macchinari di questa attività di autocarrozzeria nel territorio comunale perché privi di titoli autorizzativi per l'emissione in atmosfera di polveri derivanti dalla verniciatura e per gli scarichi liquidi. Il proprietario è stato deferito all'autorità giudiziaria».

«Un'operazione avvenuta nonostante il notevole carico di lavoro conseguente all'emergenza sanitaria dai controlli stradali a luoghi all'aperto dice il sindaco Giacomo Chiodini, ringraziando la municipale Così la nostra polizia locale prosegue attivamente nell'importante lavoro di controllo per la prevenzione e repressione dei reati ambientali».

Nel corso delle verifiche «è stato individuato anche un deposito in cui venivano depositati rifiuti speciali derivanti dall'attività». Con gli agenti «che hanno sequestrato una cabina di verniciatura e una di tintometro oltre a tutta l'area di inspirazione del settore carteggiatura per evitare che nell'autocarrozzeria si procedesse nell'attività lavorativa».

