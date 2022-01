Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:02

IL PROBLEMA

MAGIONE I vandali tornano a colpire pesante nei parchi cittadini: bravata notturna con staccionate divelte e altri danni nell'area che circonda la Torre dei Lambardi, ma questa volta ci sono le telecamere che ora sono al vaglio delle forze dell'ordine. «Ignoti hanno colpito in un'area particolarmente isolata, che, insieme, alla stagionalità nell'apertura al pubblico della Torre dice l'assessore alla cultura, Vanni Ruggeri fa del parco che circonda il monumento un facile obiettivo per atti vandalici. Insomma, ci troviamo ancora una volta a dover destinare risorse pubbliche, che potrebbero essere impiegate in altro, per riparare danni fatti volontariamente e senza alcun motivo».

Ora il Comune si auspica che «il sistema di videosorveglianza che controlla l'area possa consentirci di individuare i responsabili, ma credo comunque necessaria una maggior attenzione sul concetto di bene comune, sul senso di responsabilità». Un sistema di controllo video che negli ultimi mesi è stato installato in diversi punti del territorio comunale compresi musei e uffici in quanto, già in passato l'amministrazione aveva segnalato che non sarebbe stato possibile fare il servizio continuo di vigilanza e pronto intervento da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine «in quanto queste svolgono un servizio ridotto nell'intero comprensorio del Trasimeno, tale da soddisfare solo eventuali emergenze che si possono verificare nella nottata». Intanto, sotto stretta sorveglianza erano state messi la sede comunale principale, la Torre dei Lambardi, il museo della Pesca di San Feliciano e l'ascensore cittadino.

S.Can.

