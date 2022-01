Sabato 22 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

MAGIONE Rette di mensa e trasporto scolastico, arriva la rivoluzione dei pagamenti con i bollettini che arrivano con la data già scaduta e con il Comune che decide di dare ancora dieci giorni di tempo per saldare il dovuto.

Tra gli invii dei nuovi bollettini c'è anche la richiesta di pagamento delle rette degli asili che ora potranno esser pagati anche oltre alla scadenza prestampata visto il nuovo sistema di versamento dei tributi comunali. Molti invii sono già arrivati ai destinatari e altri stanno per arrivare: «In questi giorni verranno recapitati i documenti relativi al pagamento dei servizi scolastici di refezione per i mesi di settembre e ottobre 2021 fa sapere l'amministrazione - a causa della nuova procedura di pagamento tramite la piattaforma pagoPA, divenuta obbligatoria, si sono verificati dei ritardi nel servizio di postalizzazione. Pertanto, la scadenza degli stessi è posticipata a dieci giorni successivi al ricevimento del documento». Quindi scadenza allungata, ma è bene fare attenzione al nuovo sistema di pagamento. Infatti, il Comune spiega che «in allegato al documento si trova il modello conforme alle linee guida di PagoPA e tramite il codice Qr e il codice interbancario Cbill sarà possibile pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati, mentre tramite il codice Datamatrix è possibile pagare in tutti gli uffici postali e sui canali fisici o digitali abilitati di poste italiane». Ma per chi avesse problemi con la nuova tecnologia ecco che il Comune apre una via d'uscita: «In questi primi mesi di entrata in funzione di questa modalità sarà comunque possibile il pagamento mediante accredito su conto corrente postale secondo le coordinate riportate nel nuovo bollettino di pagamento».

