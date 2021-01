IL CASO

MAGIONE «La nostra parrocchia ha finito i soldi, ora non possiamo sostenere i più deboli, le famiglie in difficoltà. Chi può ci aiuti». Don Idilio Pasquoni, parroco di Villa e Soccorso, lancia un appello alla solidarietà ai suoi fedeli «che se lo possono permettere», il fine ultimo è dare una mano concreta a chi è rimasto indietro per colpa della pandemia.

«Molte famiglie si trovano in difficoltà - dice don Idilio - e sono là che bussano o stanno per bussare alla nostra porta. Qui da noi, ma la stessa parrocchia, famiglia di famiglie, non può contare più sulle sue normali risorse ed è diventata anch'essa povera. Ora, quindi, siamo chiamati a interrogarci e a trovare insieme soluzioni: abbiamo pensato quindi di creare un fondo di solidarietà per far fronte a queste esigenze. Lo scopo è vivere da fratelli, nella comunione spirituale e materiale, ed è qualcosa che certamente da gioia a Dio, ma anche a noi».

Insomma, le messe semi-deserte e la scarsità della presenza dei fedeli dovute alla pandemia non solo stanno minando la socialità, ma anche la stessa economia delle parrocchie che si trovano a fine anno a fare i conti con la diminuzione di offerte e aiuti. Adesso arriva la richiesta di aiuto concreto: «Chiunque volesse aiutare le famiglie e le persone in difficoltà del nostro territorio può farlo, lasciando un'offerta al parroco, in una busta in chiesa con sopra scritto Fondo di Solidarietà o utilizzando un versamento bancario alla parrocchia San Valentino in Villa di Magione».

Selenio Canestrelli

