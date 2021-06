IL PROGETTO

MAGIONE Per gli studenti della IV A Turismo dell'Istituto Mazzini di Magione gli ultimi giorni di scuola sono stati all'insegna del progetto di Arpa Umbria dedicato al Trasimeno. Un percorso teso a formare cittadini consapevoli delle potenzialità del lago in ottica turismo sostenibile. Così, dopo tre moduli di formazione a distanza, dopo un anno di prevalente didattica online hanno vissuto un'intera giornata all'Isola Polvese, scarpe da trekking ai piedi e zaino in spalla. Il progetto proposto dalla scuola, presieduta dalla dirigente Lorella Monichini, intendeva sviluppare un iter di educazione ambientale e alla sostenibilità, con attenzione alla vocazione turistica del territorio.

Aspetti che nella giornata conclusiva del Pcto gli studenti hanno potuto sperimentare sul campo, valutando come anche habitat e biodiversità lacustre possano diventare elementi di attrazione turistica per far vivere l'Umbria anche come esperienza non solo come villeggiatura. Ed è ciò che, guidati dal biologo di Arpa Umbria, Michele Sbaragli, i ragazzi hanno vissuto, con un occhio alla tutela della salute e alla qualità della vita, l'altro allo stato dell'ambiente e ai condizionamenti che su esso si operano. L'esperienza ha così permesso di scoprire i cinque ecosistemi dell'isola, le interazioni tra organismi viventi e materia, ma anche le specie di uccelli, rettili e mammiferi che popolano la Polvese le acque circostanti. Tra gasteropodi, gamberi di lago o uova cadute da un nido: dalla scuola, una finestra sulla natura e sulla vita.

Fa. Nu.



