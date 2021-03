4 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







MAGIONE

Il Covid non frena la solidarietà, anche quando si tratta di animali. Le colonie feline del Trasimeno non sono state abbandonate a se stesse, con tanti volontari che si sono dati fa fare per garantire il loro supporto, anche in piena pandemia. «Tanti sono stati i volenterosi che non si sono persi d'animo e con tutte le dovute precauzioni hanno impegnato questi giorni di sole a manutenere le strutture di San Feliciano e Monte del Lago grazie al contributo di molte ditte e persone singole - dice la consigliera comunale di maggioranza, Francesca Breccolenti - Insomma, in tanti hanno risposto e offerto i materiali necessari e strumenti per i lavori, così ha fatto anche lo stesso Comune. Ringrazio in particolare le amiche Chiara e le due Elena per il grande contribuito che danno. La passione per i mici fa nascere grandi amicizie e comunque le necessità non si fermano mai per cui invito tutti a dare un loro piccolo contributo anche in alimenti».

A breve, fa sapere la consigliera «partirà anche il restauro delle colonie di Torricella e Sant'Arcangelo, quest'ultima interessata da un nuovo progetto che vede lo spostamento della stessa per far spazio al nuovo ristorante della cooperativa pescatori. Le colonie feline sono riconosciute dalla Asl e gestite da volontarie che non percepiscono aiuti da enti o strutture.

S. Can.