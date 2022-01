Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:00

I CONTI

MAGIONE Bilancio approvato in tempi record, il Comune annuncia iniziative grazie ai conti in ordine, promettendo di assumere nuovo personale già da questo mese di gennaio. «Il rientro nei tempi tecnici di bilancio al 31 dicembre dell'anno appena finito dice il vicesindaco con delega al bilancio, Massimo Lagetti ci permette, ad esempio, di poter effettuare spese in conto capitale sin dall'inizio dell'esercizio, le spese correnti senza la gestione dei dodicesimi».

Novità positive anche in termini di tasse e tributi. Ancora Lagetti: «In merito alle tariffe il anche per il 2022 non sono stati applicati aumenti tariffari e non solo; infatti, abbiamo confermato esenzioni Tari e cifre per il sostegno alle famiglie in difficoltà».

E tutto perché, fa sapere l'amministrazione «per la prima volta, l'approvazione del bilancio di previsione 2022 entro la fine del 2021 e questo ci consente una maggiore facilità di gestione di esercizio senza dover applicare le norme e le limitazioni tecniche dell'esercizio provvisorio. Si tratta quindi di un grande e importante risultato perché ci permette una gestione semplificata dell'attività amministrativa per l'anno in corso e soprattutto abbiamo presentato un bilancio solido con i conti in ordine ed una importante programmazione di opere pubbliche che dimostrano la solidità economica del Comune e la capacità di accendere ad importanti finanziamenti disponibili attraverso bandi pubblici che garantiscono sviluppo al nostro territorio».

Intanto, in tema di bollette salate e conseguenti rischi per le famiglie economicamente deboli, il Comune nelle settimane scorse ha calato il tris dei bonus che saranno «automatici per chi ha già presentato la dichiarazione sostitutiva presso gli uffici comunali».

S.Can.

