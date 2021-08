Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

MAGIONE Molini Fagioli, l'azienda si dice pronta a investire circa 10 milioni di euro per riqualificare l'area intorno alla sede a ridosso di Casenuove, con l'obiettivo dichiarato «di valorizzare ulteriormente la produzione umbra di grano tenero».

«La nostra idea è quella di specializzare lo stabilimento sulla produzione di piccole confezioni di farine per arrivare al mercato a dettaglio - dice Alberto Figna, presidente dell'azienda - Per fare ciò abbiamo pensato ad una riorganizzazione degli spazi: infatti verranno fatti investimenti importanti in chiave logistica, con la realizzazione di un magazzino automatico verticale con traslo elevatori ad elevata automazione, che permetteranno di accelerare i tempi di stoccaggio, carico e spedizione, limitando la sosta di mezzi ed il traffico in stabilimento. Il tutto è stato pensato in ottica di sostenibilità dell'impianto, che significa diminuzione dell'impatto acustico e di polveri, oltre a un miglioramento estetico degli spazi e della viabilità, insomma delle opere compensative che andranno a beneficio soprattutto della popolazione residente».

Per l'azienda Molini Fagioli «è fondamentale porre attenzione non solo alla tutela ambientale ma anche alla sostenibilità economica verso il primo anello della catena produttiva, l'agricoltore, al quale al momento del raccolto riconosciamo un premio, oltre al costo del grano. Questo è importante perché la semina nelle colline umbre garantisce ottima qualità ma bassa resa e quindi non sempre per l'agricoltore potrebbe essere vantaggioso coltivare un determinato campo senza avere un incentivo».

«La Molini Fagioli ha concluso Figna è un'importante risorsa del territorio umbro e di Magione in particolare, ed ha bisogno del pieno sostegno dell'Amministrazione comunale per lo sviluppo del proprio sito produttivo. Il Fagioli Lab è un moderno centro di ricerca e sviluppo e sarà il luogo dove coltivare e sviluppare progetti per la rinascita e lo sviluppo del territorio. La burocrazia rischia di allungare i tempi e questo per chi vuole investire rappresenta una difficoltà.

