MAGIONE Basta con la sosta selvaggia in riva al lago, arrivano i cartelli di divieto in una delle zone più frequentate del Trasimeno, lungo la strada che conduce al pontile di Monte del Lago. Dopo le proteste e i parcheggi senza regole ecco che con l'aumento delle presenze di turisti e abitanti della zona, il Comune decide di porre rimedio alla sosta regolamentando tutta la zona della passeggiata, da via dell'Università «che sottolinea il Comune - da quanto è una strada senza uscita all'altezza del pontile d'imbarco i margini della strada vengono utilizzati come sosta di veicoli da visitatori e avventori delle attività esistenti determinando problemi alla circolazione veicolare». Quindi, si «rende necessario regolamentare la sosta dei veicoli mediante l'istituzione del divieto di sosta nel lato destro della carreggiata a decorrere da circa 80 metri in direzione pontile e consentire la sosta entro gli spazi delimitati da apposita segnaletica». Un restyling dei parcheggi che non saranno più in entrambi i lati, ma che rimarranno disponibili solo a un lato della strada anche per motivi di sicurezza e viabilità, visto che la zona è molto frequentata sia da camminatori che da ciclisti. Il piano della sosta prevede anche uno stallo a favore di veicoli per il trasporto per disabili, per agevolare gli spostamenti e garantire più sicurezza a chi ha difficoltà di movimento.

Nel dettaglio, oltre all'istituzione del divieto di sosta fuori dagli spazi su tutta l'area della piazzetta in corrispondenza del pontile di imbarco, il Comune ha deciso di piazzare i cartelli di divieto di sosta permanente, in tutte le ore del giorno e della notte, con un apposito segnale su con archetto para-pedonale davanti all'ingresso dell'imbarco di Monte del Lago e, appunto, un posto riservato per disabili piazzato a sinistra dell'ingresso dell'area ciclopedonale in via dell'Università.

