MAGIONE La pandemia prolungata aumenta le difficoltà di centinaia di famiglie. Richieste record da parte di famiglie che non ce la fanno a onorare la voce tributi comunali, per venire incontro alle povertà emergenti il Comune approva la graduatoria degli aventi diritto dell'esenzione totale della Tari. Questa volta tutte le domande sono state ammesse al beneficio con 85 nuclei familiari che potranno saltare tutte le rate della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.

«L'esenzione fanno sapere gli uffici comunali sono arrivate dopo aver esaminato tutte le richieste pervenute e a seguito della redazione di una graduatoria formulata in ordine crescente sulla base del valore dell'Isee. Successivamente è arrivata l'approvazione dell'elenco per un importo totale di oltre 21mila euro».

Tutti i richiedenti, infatti, hanno ottenuto il beneficio e nessuno è rimasto fuori dalle graduatorie. Insomma, una buona notizia che si scontra anche con l'incremento del 30 per cento delle richieste di soccorso in una anno, sia economico che alimentare alla Caritas magionese. Una cartina tornasole che evidenzia la richiesta di aiuto da parte di 50 famiglie con serie difficoltà ad arrivare anche a fine settimana.

