2 Aprile 2021

MAGIONE

Gatti presi di mira nella colonia felina del Trasimeno. La responsabile del rifugio dei felini di Sant'Arcangelo ha lanciato l'allarme nel pomeriggio di ieri: Hanno sparato con la carabina a uno dei gatti della colonia felina, quelli che chiamiamo anche I ragatti del lago. Non sappiamo chi sia stato, ma il fatto è molto grave. Un fulmine a ciel sereno ai danni di un povero gatto da tempo ospite della piccola colonia che insieme a quella di Monte del Lago e San Feliciano dà rifugio ai felini randagi grazie all'affetto di tanti volontari che si danno il turno, raccogliendo anche dei fondi, per proteggere i simpatici animali. Una colonia, quella della frazione lacustre magionese, dove il povero felino ha trovato accoglienza, colonia certificata dall'Asl 1 Umbria e curata anche da due volontarie.

Per la responsabile «è stato un fatto deplorevole che non si spiega quello dell'incredibile gesto che per fortuna non ha ferito gravemente l'animale che è tornato alla sua cuccia in colonia dove lo abbiamo trovato e immediatamente ricoverato per le cure del caso. Recentemente la colonia era stata spostata nella zona dell'ex depuratore, ritrovandosi in un posto isolato dove si vedono raramente delle persone. Probabilmente deve aver infastidito molto qualcuno che ha pensato bene di eliminarlo sparandogli». Ora i gestori della colonia promettono che «una volta avuto il verbale del medico veterinario, lo consegneremo alle autorità preposte. Ricordiamo, che il maltrattamento degli animali è considerato reato, ed è punibile con sanzioni amministrative e penali».

S. Can.