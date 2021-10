Martedì 19 Ottobre 2021, 05:00

L'INTESA

MAGIONE Due sindaci uniti che puntano sulla sinergia per il rilancio delle rispettive zone artigianali e industriali. Magione e Corciano credono che l'unione faccia la forza, ed ecco che dopo diversi punti di accordo registrati nei mesi scorsi, come l'idea di puntare insieme sulla fibra per coprire le aree produttive e gli incentivi comuni con accordi specifici che prevedevano agevolazioni fiscali ed economiche per il recupero di strutture rimaste vuote, ora si punta su un accordo specifico tra Giacomo Chiodini (Magione) e Cristian Betti (Corciano) in grado di unire i due distretti che occupano circa due chilometri compresi nei rispettivi confini territoriali. «Siamo in dirittura di arrivo per un nuovo accordo di sviluppo comune - annuncia Giacomo Chiodini, sindaco di Magione - puntando ad accordi per incentivare la crescita delle attività nelle nostre rispettive aree produttive. Crediamo che i progetti vadano guidati e per far questo stiamo predisponendo un piano regolatore comune per le due zone artigianali che presentano un evidente dinamismo. Ed è proprio per questo che per incentivare lo sviluppo e la collaborazione reciproca abbiamo scelto di puntare ad avere le stesse regole in maniera da armonizzare le forze per essere più attrattivi anche i chiave di semplificazione burocratica». Un piano ambizioso e articolato, insomma, che verrà svelato a breve, anche se dalle prime anticipazioni, ad esempio per la zona industriale e artigiana di Bacanella, nel comune di Magione, «non solo punteremo a dialogare, ma mireremo ad allineare le procedure amministrative e alla semplificazione, predisponendo un nuovo accordo che sarà seguito dagli assessori competenti dei rispettivi comuni. Tutto allo scopo di proseguire quel percorso di valorizzazione e sviluppo, ma anche di riqualificazione delle aree interessate e delle infrastrutture in esse presenti, per renderle ancora più appetibili».

Selenio Canestrelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA