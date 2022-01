Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

LA SCELTA

MAGIONE Future mamme e non solo, arrivano i parcheggi rosa riservati proprio davanti al centro salute e al consultorio. Due posti auto per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con un bambino di età non superiore a due anni, ai lati di piazza Simoncini ora sono realtà. «La zona è molto frequentata con la conseguenza che spesso è difficile trovare un parcheggio libero - spiega l'assessore alle politiche sociali, Eleonora Maghini - con questi due parcheggi che hanno un valore sia pratico che simbolico emerge un segnale di ulteriore attenzione alle donne in stato di gravidanza e con figli che abbiamo voluto dare affinché il nostro territorio sia sempre più a misura di mamma e bambino».

«E ora starà al buon senso di tutti a non parcheggiare nelle nuove aree di sosta riservate, anche perché - spiega Mario Rubechini, comandante della polizia locale - al momento si tratta di aree di cortesia è non necessario un pass per sostarvi. Infatti, allo stato attuale, i stalli rosa sono da considerarsi spazi o stalli di cortesia e pertanto, in assenza di norme regolamentari, non si potranno rilasciare permessi di sosta né tantomeno sanzionare coloro i quali utilizzano impropriamente i detti spazi».

S.Can.

