Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:05

L'INIZIATIVA

MAGIONE Soccorre una gatta ferita in strada, la porta dal veterinario, ma le sue condizioni sono troppo gravi e con molto dispiacere, insieme al medico, viene deciso di porre fine alle sue sofferenze. Chi l'ha soccorsa, una ragazza del luogo, si dice disposta a pagare il conto di sua iniziativa, ma i volontari della colonia felina di Magione decidono di fare una colletta pubblica per il rimborso spese e tutto per sottolineare il bel gesto della giovane.

Una storia finita male per la povera gattina, purtroppo, ma che ha fatto emergere l'amore per gli animali di alcune persone che in maniera del tutto spontaneo e di vero altruismo fine a se stesso anche se per un piccolo animale ferito non esitano neppure un secondo quando si tratta di poter aiutare e andare in soccorso nei momenti più critici. In questo caso si sarebbe trattato di un investimento, come racconta una volontaria della colonia felina che ha le sue casette nelle zone di San Feliciano, Monte del Lago e Sant'Arcangelo.

«Sere fa è stata investita una gattina in località Dirindello. È stato fatto il possibile per salvarla, ma purtroppo il suo stato di salute era troppo compromesso. In seguito, è stata presa la scelta di praticare l'eutanasia per evitare inutili sofferenze. La ragazza che l'ha soccorsa si è resa disponibile a sostenere le spese veterinarie del caso».

Ed è a questo punto, vista la generosità della giovane, ecco che si fa avanti l'idea di fare una colletta tramite i social.

«Crediamo sia giusto - dicono i componenti della colonia - aprire una raccolta di denaro per dividere le spese e non gravare sulle sue spalle, soprattutto per ringraziala di non aver voltato le spalle. Il conto del veterinario è di 200 euro. Grazie a quanti ci daranno una mano. Buon ponte dell'arcobaleno micina».

Selenio Canestrelli