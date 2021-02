© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLOMAGIONE Allarme mancati indennizzi per i fornitori di ristoranti e bar, scatta la mobilitazione nel comprensorio lacustre. Si parte dal territorio comunale già duramente colpito dalla pandemia che ora vuole emergere anche dal punto di vista economico, affiancandosi alle attività produttive per cercare di dare loro una mano a risollevarsi dalla crisi che molte realtà stanno vivendo a causa del coronavirus.Il sindaco Giacomo Chiodini scende in campo per sostenere le richieste del settore food: «Tutta l'amministrazione comunale - dice il primo cittadino - è vicina agli imprenditori del settore Ho.Re.Ca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café) che sono scesi in piazza a Roma per chiedere sostegno in un grave momento di difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da Covid19. Tra i partecipanti anche il presidente della Cancelloni Food service di Magione Fabio Cancelloni».L'impasse sta mettendo a serio rischio, dicono i promotori della protesta, un intero settore: ed ecco che il sindaco Chiodini spinge l'accelerazione chiedendo risposte certe direttamente al Governo centrale. «I mancati ristori per i grossisti del settore in questione sono una palese discriminazione a danno di una delle nostre aziende locali più importanti. La Cancelloni Food Service, attraverso il sistema dei codici Ateco, non viene associata ai grossisti generici della distribuzione alimentare (quella destinata ai supermercati), quando è evidente che il cuore dell'attività è legato alla fornitura per ristoranti e bar, al momento chiusi o fortemente limitati in Umbria come nel resto d'Italia. Per questo come amministrazione comunale di Magione torneremo a sollecitare il nuovo Governo per un pieno inserimento di questo genere di aziende nel pacchetto ristori».S. Can.